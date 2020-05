A academia fechou e as caminhadas fora de casa não são recomendadas. Diante desse cenário, os grupos se dividiram: há quem tenha migrado os exercícios físicos para o ambiente de casa, arrastando os móveis e fazendo adaptações. Para esses, as aulas de forma on-line dão conta do recado. Do outro lado, estão aqueles que assumiram os sofás e poltronas como os melhores amigos da quarentena. Na cadeira de trabalho, passam grande parte do dia e na mesma posição. Depois do expediente, o corpo permanece inerte.

Para a professora e coordenadora escolar Waléria Escher Cândido, 55 anos, ficar parada não é uma opção. “Estou tentando manter uma rotina aqui em casa similar à que eu tinha. Coloco minha roupa de academia, meu tênis e vou fazer uma aula de zumba pelo YouTube na televisão, ou vou para o quintal com o celular para acompanhar as aulas que a academia passa”, conta. Mesmo que não faça as aulas todos os dias, afirma que se movimenta muito durante o dia. “Estou sempre pra lá e pra cá, ando muito pela casa. Vez ou outra, dou uma corrida aqui no quintal mesmo”, diz.

Waléria, no entanto, é uma exceção. Grande parte das pessoas não criou uma rotina de atividades físicas em casa e passa a maior parte do dia sentada, seja no momento de trabalho ou de descanso. Entre os males desse sedentarismo forçado, está a retenção de líquidos e problemas causados pela má circulação sanguínea. As principais queixas relatadas no consultório são o inchaço e a sensação de cansaço nas pernas, dores nas articulações e indisposição, segundo a médica cirurgiã vascular Rogéria Baiocchi. “Isso tudo é causado por um somatório de fatores. Falta de exercícios físicos, horas e horas na mesma posição, aumento do consumo de industrializados e embutidos, pouca ingestão de água e aumento de bebidas alcoólicas”, explica.

Rogéria conta que grande parte dos pacientes procura ajuda médica ao notar os sintomas por medo de trombose venosa profunda, que pode ser uma consequência. “Não é o caso da maioria, mas o paciente não sabe distinguir o inchaço da trombose. Inclusive, a maior parte das pessoas que têm procurado o consultório é de jovens, e não de pessoas mais velhas.” Mesmo que não sejam casos de trombose, os sinais apresentados são consequências de hábitos que precisam ser mudados.

Ficar sentado por muito tempo dificulta o caminho feito pelo sangue na dinâmica da circulação. “As veias da panturrilha têm a função de fazer o retorno do sangue que desceu de volta para o coração, que faz o bombardeamento para o corpo todo”, explica Rogéria. A panturrilha, portanto, funciona como uma bomba, impulsionando o sangue de volta para o coração. “Quando a perna fica muito tempo para baixo, o sangue sobe de forma mais lenta por causa da gravidade. Esse processo é o que leva à má circulação nos membros inferiores e pode ocasionar a formação de coágulos, levando a outros quadros mais graves, como o de trombose e embolia”, diz.

Algumas pessoas já incluíram a prática de atividades físicas na rotina em casa como forma de reverter o sedentarismo. No entanto, a médica afirma que não basta se exercitar por um tempo limitado e no restante permanecer parado. “A pessoa se propõe a realizar exercícios durante 30 minutos, mas passa o resto do dia sentado. É importante se movimentar ao longo de todo o dia”, frisa. “A posição permanece a mesma por horas a fio, seja na cadeira de trabalho ou no sofá assistindo a séries. É preciso caminhar para colocar a bomba da panturrilha para funcionar”. Levantar para beber água, arrumar a postura e trocar de posição ao longo do dia são algumas das dicas que ela dá.

Além da pouca movimentação do corpo, a ingestão insuficiente de água e as mudanças alimentares observadas no período do isolamento social, com aumento de industrializados e embutidos ricos em sódio e pouca ingestão de frutas, estão as principais causas da retenção de líquidos reiteradas pela médica. “Grande parte dos quadros de retenção e inchaço dos membros inferiores pode ser revertido com acompanhamento nutricional, sem precisar de medicação”, afirma.