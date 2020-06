Magazine Com investimento de R$ 826 mil, recuperação da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno é concluída A revitalização da igreja contou com serviços de consolidação estrutural, com a substituição de suportes desgastados nas duas torres que compõem o templo

Demorou seis meses para que a obra de recuperação da estrutura da Igreja Matriz do Divino Pai Eterno fosse concluída na cidade de Trindade. A revitalização será entregue hoje pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com intervenções que focam na preservação do templo, inaugurado em 1912 e um dos palcos da Romaria de Carros de Boi, cele...