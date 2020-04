Com uma homenagem ao apresentador Seu Waldemar, que ficou internado por mais de um mês em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital de Goiânia, em decorrência da Covid- 19 e de uma pneumonia, o programa no Balaio, da TV Anhanguera, volta ao ar neste sábado (2), às 14h30, após o Jornal Hoje.

A atração será gravada diretamente da casa da apresentadora Ana Clara Paim, e contará com dicas para transformar o lar em um ambiente mais agradável durante a quarentena do novo coronavírus. Entre os outros assuntos que serão abordados pelo programa, estão receitas e o modo de falar do goiano.

Homenagem

O Balaio conversou com amigos do apresentador, famosos, familiares e o público, para preparar uma homenagem ao Seu Waldemar. O humorista, de 33 anos, recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (27).

Seu Waldemar apresentou o primeiros sintomas do novo coronavírus ainda em março, no dia 18. Uma semana depois, no dia 25, o diagnóstico confirmou que o apresentador estava infectado. Ele ficou internado em uma UTI de um hospital particular de Goiânia por mais de um mês. No dia 17 de abril, o humorista passou por novos exames, que não detectaram a presença do novo vírus.

Mesmo curado, Seu Waldemar continuou no hospital para tratar de uma infecção bacteriana. Ele saiu da UTI na quinta-feira (23) e dois dias depois gravou um vídeo agradecendo a força que vinha recebendo.