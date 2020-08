Magazine Com Grande Otelo, uma dupla de sucesso

Se Oscarito já era ótimo, em dupla com Grande Otelo ficava ainda melhor. O par foi formado em Tristezas não Pagam Dívidas (1943) e consolidou-se em atuações memoráveis. Em Carnaval no Fogo (1949), uma sequência de antologia, com Romeu (Oscarito) fazendo sua declaração de amor ao pé do balcão de Julieta (Otelo), em farsa paródica de Shakespeare, com direito à peruca l...