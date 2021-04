Magazine Com esclerose múltipla, Selma Blair fala da importância do uso da bengala Em outubro de 2018, a atriz americana Selma Blair revelou que sofre de esclerose múltipla

A atriz americana Selma Blair, 48, compartilhou no Instagram uma foto com sua bengala e publicou um texto sobre a relação com o bastão e a importância dele em sua vida. Ela tem esclerose múltipla e precisa de auxílio para andar. No texto, Blair diz que não sabia até que ponto a bengala havia se tornado uma parte dela até se afastar do bastão e se perguntar porque...