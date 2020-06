Magazine Com Elba Ramalho e programação repleta de outros artistas, lives celebram as tradições juninas Elba Ramalho, Wesley Safadão e Luan Santana juntos, e Ivete Sangalo fazem apresentações para celebrar os festejos de São João

São João sem Elba Ramalho é o mesmo que futebol sem torcida. A cantora paraibana é uma das maiores representantes e defensoras das festas juninas por onde passa. Com quatro décadas de carreira, a artista já viajou o Brasil inteiro com shows nessa época do ano, cantou grávida de oito meses, fez uma turnê com chikungunya e agora celebra os festejos de uma manei...