Magazine Com distanciamento social

Uma das características mais bacanas no Globo de Ouro é que, ao contrário do Oscar, a premiação tem um clima mais relaxado, com celebridades conversando, comendo e bebendo ao longo da entrega dos prêmios. Fazer a festa este ano devido às restrições impostas pela pandemia parece ser um desafio. O que já se sabe é que as anfitriãs Amy Poehler e Tina Fey vão estar dividida...