Magazine Com Democracia em Vertigem, cineasta Petra Costa procura mostrar a urgência de entender o País Filme teve sua estreia mundial em Sundance, em janeiro, e depois disso percorreu um importante circuito de festivais. Agora está disponível na Netflix

Tudo começou com o chileno Patricio Guzmán. Não, foi antes. No processo eleitoral de 2014, Petra Costa sentia o País dividido, mas ainda não havia experimentado a urgência de sair para a rua com sua câmera para documentar o que se passava. Mas aí veio 2016, o mar de gente vestindo verde/amarelo. Ela havia visto recentemente o tríptico de Guzmán, A Batalha do...