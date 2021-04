Magazine Com Covid-19, Paulo Gustavo piora e respira com ajuda de pulmão artificial O ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea

O estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, 42, se agravou nesta sexta-feira (2). O humorista está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no Rio de Janeiro. A assessoria do ator informou que ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO - Oxigenaçã...