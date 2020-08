Magazine Com Covid-19, Cauan foi para o hospital após três dias de febre, diz Cleber Cantor, que está internado em estado grave, apresentou melhora neste domingo (23)

Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (23), o cantor Cleber contou que sua dupla, Cauan, que está internado em estado grave com Covid-19, ficou resistente para ir ao hospital no início dos sintomas. Segundo ele, o amigo só decidiu ir ao hospital no dia 10 de agosto, após três dias de febre. Cleber mostrou áudios das conversas que teve com Cauan na época e cont...