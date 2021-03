Magazine Com Covid-19, Agnaldo Timóteo segue na UTI e tem quadro considerado grave O cantor foi internado nesta quarta-feira (17) em decorrência de complicações da doença

Agnaldo Timóteo, 84, segue em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro. O cantor foi internado nesta quarta-feira (17) em decorrência de complicações da Covid-19. Nota enviada ao F5 neste sábado (20) informa que, apesar do quadro delicado, o cantor "vem respondendo positivamente ao tratamento". "Assim como o...