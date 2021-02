Magazine Com conteúdo Warner, HBO Max chega ao Brasil em junho, acirrando guerra do streaming A plataforma subistituirá os serviços da HBO Go e do Paramount+, e disponibilizará conteúdos exclusivos e de emissoras como HBO, TNT, TBS, TCM, Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll

A plataforma de streaming HBO Max anunciou o mês de sua estreia no Brasil. Um vídeo divulgado pela empresa nesta quinta-feira (11) revelou que o lançamento será em junho deste ano. No entanto, ainda não há detalhes do dia da estreia. A chegada da plataforma no país acirra ainda mais a guerra do streaming, que há anos ameaça as salas de cinema. No Brasil, a HBO Ma...