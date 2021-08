Magazine Com chegada das obras do BRT, Praça Cívica passa mais uma vez por transformações em sua paisagem Manifestações políticas, comemorações cívicas, atos sociais e projetos de cultura são algumas das passagens históricas que a Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, ou simplesmente Praça Cívica, percorreu desde os anos 1930

O despertador do arquiteto Rodrigo Ferreira, 36, mudou. Desde julho que o goiano tem acordado ao som das máquinas pesadas que retiram o asfalto do anel interno da Praça Cívica para as obras do BRT. Morador do Edifício Acaiaca, vizinho da praça, Ferreira tem uma vista privilegiada do seu apartamento: lá de cima, do 15º andar, é possível ver toda paisagem do marco zero d...