Magazine Com carreira em ascensão, Allana Macedo divulga “Não me Negue”, feat com Humberto e Ronaldo A canção chega nas plataformas digitais no próximo dia 15, prometendo ganhar o público e se tornar “hit”

Para iniciar o ano com “pé direito”, Allana Macedo irá disponibilizar no próximo dia 15, seu novo sucesso, “Não me Negue”, parceria com Humberto e Ronaldo. Composta por Waléria Leão, Alê Monteiro, Vinni Miranda e Rafael Quadros, a música promete abrir o ano com um ritmo singular, empolgante e animado, trazendo consigo muitas energias positivas para este novo ciclo. O áudio ...