Magazine Com canções que são uma síntese de sua trajetória, João Caetano lança disco no Teatro Goiânia O trabalho, gravado entre Goiás e Rio de Janeiro, onde o cantor vive desde 1984, será lançado com show especial nesta quarta-feira (18), às 20h30

“Quando eu tinha cinco anos, minha vida mudou/ Na Fazenda Buriti, porteira fechou/ Ia para a cidade grande me sentindo um retirante”, canta, cheio de lirismo, o goiano João Caetano na faixa que abre e dá nome ao novo disco do artista, João. O trabalho, gravado entre Goiás e Rio de Janeiro, onde o cantor vive desde 1984, será lançado com show especial nesta quarta-feira (1...