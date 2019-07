Magazine Com câncer na boca, José Roberto Burnier se afasta da GloboNews para tratamento O telejornal 'Em Ponto' desta segunda (22) já foi apresentado pela repórter Aline Midlej

O jornalista José Roberto Burnier, de 58 anos, âncora do telejornal "Em Ponto" da GloboNews, está afastado do trabalho, por pelo menos três meses, para tratar de um câncer na boca. De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o jornalista descobriu, na semana passada, um tumor na base da língua. Nesta segunda-feira (22), o telejornal já foi apresentado pela r...