Magazine Com as festas de fim de ano, excessos de bebida alcoólica acendem o alerta para a saúde A principal dica para se ter em mente é beber de forma consciente, moderada e sem exagero

As tão aguardadas festas e confraternizações de fim de ano chegaram, e esse período se torna a ocasião perfeita para se permitir beber e comer além da conta. Mas os excessos pedem atenção: as consequências da ingestão em grande quantidade de bebidas alcoólicas combinadas com alimentos gordurosos chegam e vão muito além da ressaca. A empresária Marcella Maêve Pr...