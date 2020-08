Magazine Com ajuda da PF, governo federal assume o controle da Cinemateca Chaves da instituição foram entregues à União, que diz que já tomou medidas para preservar acervo

A Polícia Federal acompanhou, na manhã desta sexta-feira (7), o secretário nacional do audiovisual substituto, Helio Ferraz de Oliveira, em uma operação na Cinemateca Brasileira, com o intuito de assumir as chaves da instituição. Agora, o Ministério do Turismo, pasta à qual Oliveira está vinculado, informa que foi encerrado o "processo de transferência de posse ...