Magazine Com a ajuda dos amigos animais Em mais uma adaptação para o cinema, Dolittle, com Robert Downey Jr. chega a surpreender

Na dezena de filmes em que interpretou o Homem de Ferro no universo da Marvel, Robert Downey Jr. nunca viu seu personagem ser o grande líder dos Vingadores. Foi ofuscado pelo Capitão América. Agora, parece que ele inicia uma nova franquia, com direito a comandar uma equipe de heróis. Dolittle, que estreia hoje, chega a surpreender com o personagem do veterinário ca...