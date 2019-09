Magazine Com 4 anos, princesa Charlotte tem primeiro dia de aula Ela vai estudar na Thomas’s Battersea, mesma instituição de George, o irmão mais velho

Na manhã desta quinta-feira, 5, Charlotte protagonizou uma das cenas mais fofas dos últimos tempos. A princesa aparece chegando, de mãos dadas com a mãe, Kate Middleton, ao lado do irmão, o príncipe George, e do pai, o príncipe William, no primeiro dia de aula.