Magazine Com índice de umidade relativa do ar mais baixa do que em desertos, goianos tentam amenizar a secura Para se ter uma ideia, a umidade do deserto do Saara, na África, chega a 15%. Em Goiás, esse índice já chegou a 5%

É um verdadeiro vale-tudo para tentar respirar com mais qualidade nessa época do ano em Goiás com temperatura nas alturas e umidade relativa do ar lá embaixo. Para a empresária e biomédica esteta Bruna Rodrigues, de 28 anos, o combo ar-condicionado e umidificador de ar são itens de primeira necessidade. “Sofro muito com o clima quente e seco que acaba provocando aler...