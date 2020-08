Magazine Comédia “Professor Aloprado”, deve ganhar nova adaptação

O filme O Professor Aloprado, sucesso nos anos 1960 com Jerry Lewis, e depois nos anos 1990 com Eddie Murphy, pode ganhar uma nova adaptação. A informação é do site britânico Unilad, que, apesar da notícia, ainda não revelou se tem alguém já escalado para o icônico papel de professor Sherman Klump.Segundo a publicação, a produtora Project X, que também está produzind...