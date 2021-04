Magazine Comédia pós-apocalíptica Dylan O’Brien luta contra insetos gigantes em Amor e Monstros, que concorre ao Oscar de efeitos visuais

Dylan O’Brien, 29, não gosta de baratas. Por sorte, ele não precisou lidar com esse inseto em Amor e Monstros, filme que acaba de estrear na Netflix. O ator americano enfrenta formigas, sapos e até um caranguejo gigantes na pele do personagem Joel Dawson.Na trama pós-apocalíptica, boa parte da população do mundo é dizimada após produtos químicos usados para expl...