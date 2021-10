Magazine Comédia musical leva programa Silvio Santos para teatro de São Paulo Quando o público entra no terraço do Teatro Santander para assistir à comédia musical "Silvio Santos Vem Aí", na Vila Olímpia (zona oeste de São Paulo), já se depara com símbolos dos programas do apresentador como Roletrando, Porta da Esperança, Foguete do Sim ou Não e Pião da Casa Própria

