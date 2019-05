Magazine Comédia mistura moda de viola e Shakespeare Os Sofrimentos do Velho Afonso, da Cia. Barbantes, será apresentado no Teatro da Emac e no Teatro Sonhus

A Barbante Cia. de Teatro estreia, nesta quinta-feira, às 19 horas, no Teatro da Emac, a comédia Os Sofrimentos do Velho Afonso (foto). O espetáculo será apresentado no espaço situado no Câmpus 2 da UFG também na sexta-feira, no mesmo horário. No domingo, a apresentação será no Teatro Sonhus, também às 19 horas. Haverá ainda representações no espaço cultura qu...