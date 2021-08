Magazine Comédia L.O.C.A, com Mariana Ximenes, estreia no Telecine Premium Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor (L.O.C.A) conta ainda com Roberta Rodrigues e Debora Lamm. Filme usa o humor para discutir limites no amor

Quem nunca se deparou com um boy lixo na vida ou viu uma amiga com dificuldades de se livrar de um? Há também as situações em que, apesar de todo o caráter tóxico da relação, a mulher é chamada de louca pelo parceiro. A comédia L.O.C.A., que estreia neste domingo no Telecine Premium, é um filme sobre essas mulheres e seus limites.O longa conta a história de três m...