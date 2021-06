Magazine Comédia brasileira em cartaz tem personagem bissexual; Confira a programação em Aparecida "Quem Vai Ficar com Mário?" aborda com humor a indecisão amorosa de personagem bissexual

No final dos anos 90, Cameron Diaz ganhou o mundo com uma comédia romântica do tipo besteirol, coestrelada por Ben Stiller e Matt Dillon, que marcou época. Quem Vai Ficar com Mary? mantinha uma espécie de suspense resumido pelo título em português que em nada tem a ver com o original (There’s Something About Mary). Agora, 23 anos depois, a comédia brasileira Q...