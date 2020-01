Magazine Colunista social Anésia Cecílio morre aos 89 anos em Anápolis Corpo será sepultado às 17h desta terça (21)

A jornalista e colunista social Anésia Cecílio Abrão, 89 anos, morreu nesta terça-feira (21), em Anápolis. A causa da morte não foi revelada. O corpo está sendo velado no Pax Primavera, ao lado do cemitério São Miguel, onde será sepultado às 17 horas. Anésia é filha de Anísio Cecílio e Adélia Abrão Cecílio, começou sua carreira no rádio, na Rádio Ca...