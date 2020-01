Magazine Coletiva inicia comemorações no MAG Mostra MAG – Um Museu Fora do Eixo reúne quase 100 obras e será aberta nesta terça-feira

As comemorações dos 50 anos do Museu de Arte de Goiânia (MAG) começam nesta terça-feira com a abertura da exposição coletiva MAG – Um Museu Fora do Eixo, das 19 às 22 horas, nas duas salas do Museu. Em cartaz quase 100 obras, entre escultura, desenho, gravura, fotografia e óleo sobre tela. A curadoria da mostra, que fica em cartaz até 8 de março, é de Enauro ...