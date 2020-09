Magazine Colegas de 'Pantera Negra' se reúnem com família de Chadwick Boseman para homenagem Ator morreu no último dia 28 de agosto aos 43 anos, após lutar contra um câncer de cólon

Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o e outras estrelas de "Pantera Negra" estiveram no sábado (5) em Malibu, na Califórnia (EUA), para um último adeus ao colega Chadwick Boseman. O intérprete do papel-título do filme morreu no último dia 28 de agosto aos 43 anos, após lutar contra um câncer de cólon. A homenagem foi organizada por familiares do astro, incluindo a viúv...