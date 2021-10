Magazine Coldplay volta ao Brasil para show no Rock in Rio 2022 Banda estará no festival para fazer o show de encerramento do palco Mundo

O Coldplay estará no Rock in Rio para fazer o show de encerramento do palco Mundo em 10 de setembro de 2022. Liderada pelo vocalista Chris Martin, a banda britânica volta ao festival após 11 anos, quando fez sua primeira apresentação no evento na edição de 2011. A perfomance no Rio faz parte da turnê mundial divulgada pelo grupo nesta quinta (14) e que começa em San...