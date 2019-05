Magazine Coisas que toda mãe solo odeia escutar

Encarar os desafios da maternidade sozinha não é fácil. Além do trabalho diário de cuidar da família, as mães solo ainda encaram comentários carregados de preconceito e julgamento. Confira abaixo uma lista de frases e perguntas que toda mãe solo odeia escutar: “E você e o pai do seu filho, ainda estão juntos? “Então você é mãe solteira?” “Deve ser difícil, não?” “Cadê...