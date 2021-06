Magazine Coisas do dândi Curiosidades sobre um autor que se destacou pela inquietude e capacidade de surpreender

AMIZADESn Quando a dançarina Isadora Duncan veio ao Brasil para um turnê em 1915, ele foi incumbido de ciceroneá-la por aqui. Nasceu uma sólida amizade entre os dois, fazendo com que mantivessem correspondência constante, com confidências pessoais mútuas.TEATROn João do Rio foi o fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira dos Autores...