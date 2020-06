Magazine Coisa Mais Linda volta com nova protagonista, romance improvável e muita sofrência

No Rio de Janeiro dos anos 1960, cenário da segunda temporada da série fictícia Coisa Mais Linda, Malu (Maria Casadevall), Adélia (Pathy Dejesus) e Thereza (Mel Lisboa) precisam lidar com uma tragédia que desestabiliza o grupo de amigas: Lígia (Fernanda Vasconcellos), que recebe um tiro do marido Augusto (Gustavo Vaz) no fim da primeira temporada da série, não resiste e ...