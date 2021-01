Magazine Coala Festival terá Maria Bethânia, Gal Costa, Alceu Valença e Black Alien Em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Coala realizou uma edição virtua

Alceu Valença e Black Alien se juntam a Maria Bethânia e Gal Costa na programação do Coala Festival deste ano, que está marcado para 11 e 12 de setembro, no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo). Os ingressos estão disponíveis no site Total Acesso, com preços que variam de R$ 210 a R$ 420 (8º lote). Por ora, as quatro atrações já confirmadas estão ...