Magazine Coala Festival tem programação de peso Evennto confirma Maria Bethânia, Gal Costa e Black Alien na edição 2021 marcada para 11 e 12 de setembro, em São Paulo. Organização confia no avanço das vacinas

Alceu Valença e Black Alien se juntam a Maria Bethânia e Gal Costa na programação do Coala Festival deste ano, que está marcado para 11 e 12 de setembro, no Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo. Questionado sobre a pandemia do novo coronavírus, o Coala ainda não se manifestou sobre um novo adiamento.Os ingressos estão disponíveis no site Total A...