Magazine Coadjuvantes nos primeiros dias

Enquanto Caio Afiune ganha as redes sociais e os memes da internet – o fazendeiro já acumula mais de 800 mil seguidores no Instagram –, os outros representantes de Goiás perecem ser meros coadjuvantes na primeira semana do Big Brother Brasil. Rodolffo, da dupla com Israel, se mantém na retaguarda, sempre em comentários rápidos com os brothers e sisters. “Você está mo...