Coachella 2020 é adiado por conta do novo coronavírus

O Coachella Valley Music and Arts Festival anunciou nesta terça-feira (10) que o evento foi adiado para outubro de 2020 por conta do surto do novo coronavírus. O evento que ocorreria em abril será realizado nos dias 9, 10 e 11 e 16, 17 e 18 de outubro. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a empresa Goldenvoice, que produz o festival, não deu mais inf...