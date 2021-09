Magazine CNN Brasil demite Alexandre Garcia por defesa do kit Covid A emissora diz que o quadro do jornalista continuará no ar, mas não diz quem será seu substituto

A CNN Brasil anunciou nesta sexta-feira (24) que decidiu rescindir o contrato de Alexandre Garcia, 80, que era comentarista do quadro Liberdade de Opinião, do programa Novo Dia. Em comunicado, o canal informa que pesou o fato de o jornalista ter defendido no ar tratamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. "A decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defe...