Magazine CNN Brasil anuncia a contratação de Evaristo Costa e William Waack Jornalistas são os dois primeiros confirmados para compor a equipe de apresentadores do canal

A CNN Brasil, cujas atividades foram iniciadas recentemente no País, anunciou que os jornalistas William Waack e Evaristo Costa foram contratados para compor a equipe de apresentadores do canal. Waack comandará um telejornal diário, no horário nobre da CNN Brasil. Segundo a empresa, o programa terá amplo espaço dedicado à cobert...