Magazine Clube Retrô faz show no Taberna Music Hall

A banda Clube Retrô se apresenta neste domingo, a partir das 19 horas, no Taberna Music Hall. Formada por Ewerton Soares (vocal), Alessandro Nunes (guitarra), Jason Veronez (bateria), Junior (baixo) e Rafael Medeiros (teclados), o grupo de pop rock é conhecido pelos shows animados e cheios de energia. No repertório, uma mistura inusitada de carnaval com bailão...