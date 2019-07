Magazine Clube O POPULAR disponibiliza aplicativo para o assinante acompanhar vantagens pelo celular Compatível com Android e iOS, app já está disponível de maneira gratuita

Simples, moderno e com carregamento rápido. Já está disponível de maneira gratuita o aplicativo para smartphones Clube O POPULAR, canal de benefícios exclusivos para assinantes do jornal. Com a plataforma, ficou ainda mais fácil de gerar o voucher com o desconto e de acompanhar todas as vantagens nos melhores shows, espetáculos de teatro, bares e restaurantes ...