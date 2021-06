Magazine Clima romântico toma conta do Caldeirão do Huck neste sábado (12) Um policial militar homenageia a esposa Mariana, enfermeira, que vem atuando na linha de frente do combate à Covid-19.

O clima de amor toma conta do Caldeirão do Huck deste sábado. Como adora contar e participar de boas histórias, o programa prepara uma surpresa especial para um casal apaixonado: um show exclusivo de Wesley Safadão no palco da atração, no quadro O Caldeirão de Hoje É com Você. Tudo começa por Leandro, o policial militar que deseja aproveitar a data para homenagear a e...