Magazine Clima junino no programa “No Balaio”

O clima junino é tão bom! Os corações ficam aquecidos e se tem a certeza de ter comida boa na mesa. O programa No Balaio deste sábado, que vai ao ar logo depois do Jornal Hoje, na TV Anhanguera, a chef Zuleika Nunes apresenta delícias juninas que aquecem as noites frias do mês: caldo de feijão e de frango! Essas receitas ficam mais incríveis quando acompanhadas de um bom...