Magazine Cleber diz que Cauan não acreditou que a Covid-19 fosse tão grave O irmão de Cauan, o médico Fernando Máximo, também participou do programa "Encontro" e deu detalhes sobre o estado de saúde do artista

O cantor sertanejo Cleber, que faz dupla com Cauan, conversou com a apresentadora Fátima Bernardes durante o programa "Encontro" na quinta-feira (20) e falou sobre o colega que está internado há uma semana em um hospital de Goiânia, após ser diagnosticado com Covid-19 e ter até 75% do pulmão comprometido. Para Cleber, Cauan não acreditou que a doença fosse ...