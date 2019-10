Magazine Cleber & Cauan anunciam saída da AudioMix Dupla sertaneja estava com a empresa desde outubro de 2017

A dupla sertaneja Cleber & Cauan anunciou por meio de um comunidado, nas redes sociais, que não faz mais parte da empresa de gerenciamento artístico AudioMix. Segundo a nota divulgada no Instagram de Cleber, a parceria chegou ao fim "devido uma nova visão do mercado, em comum acordo". Eles estavam com a empresa desde outubro de 2017. Cleber também aproveitou a publ...