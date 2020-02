Magazine Claudia Rodrigues apresenta "melhora significativa", diz empresária Atriz está internada no hospital Albert Einstein desde 28 de janeiro

Claudia Rodrigues apresentou uma "melhora significativa" em seu estado de saúde, informou sua empresária, Adriane Bonato, nesta quarta-feira (12). A atriz está internada no hospital Albert Einstein desde 28 de janeiro. "É com muita alegria no coração que comunico a todos que a nossa Claudinha está fora de perigo e muito bem", informou em comunicado divulgado no 16º...