Magazine Claudia Rodrigues é internada e passa por novos exames A atriz luta contra a esclerose múltipla desde 2006, quando teve de se afastar das telas

Claudia Rodrigues está internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é de Adriane Bonato. Procurada pela reportagem, a empresária disse que Claudia está realizando exames e está bem, "na medida do possível". "Até 2010 ela não fez tratamento. Essas lesões dela são muito profundas e não regeneram. Ela tem buracos no cérebro como todos os paciente...