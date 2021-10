Magazine Claudia Raia entra para o júri fixo do Show dos Famosos Ela volta a integrar o time de avaliadores da competição, ao lado de Boninho e Preta Gil

A atriz Claudia Raia , 54, é a nova jurada fixa no Show dos Famosos, do 'Domingão com Huck. Ela volta a integrar o time de avaliadores da competição, ao lado de Boninho e Preta Gil. A atriz estreia no júri no próximo domingo (3) e continua na bancada até a grande final da temporada. Nesta semana, os jurados darão notas para as performances de Thiago Aranca...