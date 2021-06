Magazine Claudia Raia e filha Sophia viram dubladoras em nova animação da Disney Longa chega ao Disney+ no dia 18 de junho

As atrizes Claudia Raia e sua filha, Sophia Raia, além do ator Luis Miranda, serão os responsáveis por dublar as vozes dos personagens do filme "Luca", da Disney e Pixar. Os três tiveram de mostrar fluência em italiano no teste de dublagem. O longa chega ao Disney+ no dia 18 de junho. O vídeo, em que eles mostram de maneira bem-humorada como foi o teste de elenco...